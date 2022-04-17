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視疫情狀況 新北市疫情說明會將常態化召開

2022/4/17 16:27
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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市今天新增410例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診。市府表示，過去視疫情狀況臨時召開的說明會，自4月18日起改變為每週一、三、五常態化召開，積極防疫。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，隨著疫情升溫，過去都視疫情狀況臨時以新增行程方式召開的疫情說明會，將自18日起改為每週一、三、五常態化召開，由市長侯友宜或相關首長對外說明最新疫情及防疫措施；也會視疫情狀況需要，彈性機動調整說明會時間並提前公布。

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中央流行疫情指揮中心公布國內新增本土個案再次突破千人，達1210例。新北市衛生局下午發布新聞稿說明，新增380例採檢陽性、30例居隔陰轉陽。居家隔離列管數1萬4235人，今天可解隔1714人。

衛生局表示，410例中與外縣市相關案65人，分別是基隆相關案7人、北市相關案50人、桃園相關案3人、新竹市相關案2人、台南市相關案1人、花蓮相關案2人。（編輯：方沛清）1110417

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