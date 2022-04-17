桃園市申辦居家照顧方案 分4區11家醫院協助

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市長鄭文燦今天表示，市府已申請啟動試辦輕症居家照顧方案，將劃分為北、南、山、海4區，由11家責任醫院擔任照顧團隊，除提供線上諮詢，社區藥局也有送藥服務。

鄭文燦下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，市府已啟動試辦輕症居家照顧方案，目前有超過100名無症狀或輕症民眾居家照顧，希望確診者能下載健康益友APP，輕症或無症在家照顧未來會成為主要的居家隔離方式，為確保民眾健康，希望能夠讓機制運作成熟。

鄭文燦說，目前市府是劃分成4個區進行，分別有11家責任醫院擔任照顧團隊，可提供線上諮詢，其中北區包括蘆竹區、龜山區、桃園區及八德區，服務團隊是林口長庚紀念醫院、敏盛綜合醫院、榮總桃園分院以及聖保祿醫院；南區包括中壢區、平鎮區及楊梅區，負責醫院是天成醫院、聯新國際醫院、怡仁綜合醫院、天晟醫院。

鄭文燦指出，山區部分包括龍潭區、大溪區以及復興區，是由國軍桃園總醫院負責。至於海區部分，包括大園區、觀音區及新屋區，由衛生福利部桃園醫院以及衛生福利部桃園醫院新屋分院負責，並連同當地的診所以及衛生所協助，進行輕症居家照顧的醫療或視訊服務。

鄭文燦說，衛生局負責防疫諮詢，包括通訊診療及藥事服務、通訊診療媒合，在有送醫、後送需求時，由衛生局結合消防局負責；警察局負責違規外出稽查；各區公所要成立居家檢疫服務中心，協助民生需求，結合教育局進行學生關懷與線上學習需求，若有兒童托育或急難救助由社會局負責。環保局要進行垃圾清運。交通局負責防疫計程車部分。

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鄭文燦表示，市府已跟桃園市藥師公會達成協議，由約300家社區藥局進行藥物諮詢或送藥服務，也可由親友代領。13個區公所也成立關懷中心專線電話，提供民眾運用尋求協助，市府也要避免居家照顧造成家庭感染。

至於在加強版的防疫旅館方面，鄭文燦表示，市府目前已清空一家防疫旅館，不再收治一般的居家檢疫民眾，因應病例增加，將從19日啟動，由敏盛醫院醫療團隊進駐服務。並提供共130間房間數。（編輯：方沛清）1110417