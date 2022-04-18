搶攻海外市場 台灣冷凍鳳梨釋迦首度進軍新加坡

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台灣冷凍鳳梨釋迦首度進軍新加坡市場，於當地一家連鎖超市上架，駐星代表梁國新（中）、超市業者代表等人出席18日的拓銷活動。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月18日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）農委會推動鳳梨釋迦外銷新市場，台灣冷凍鳳梨釋迦首度進軍新加坡。駐新加坡代表梁國新今天表示，鳳梨釋迦經攝氏負40度急速冷凍後外銷，品質非常穩定，果實口感有如冰淇淋。

近10年來，中國是台灣最重要的鮮果外銷市場，但去年中國突然以檢出害蟲為由，禁止進口台灣鳳梨、釋迦等水果。為此，台灣農委會積極開拓新市場，並透過冷鏈關鍵技術，延長鳳梨釋迦保存期限，以擴大中國以外的外銷市場，目標為5000公噸。

繼日前上架日本超市後，現在台灣冷凍鳳梨釋迦也首度進軍新加坡市場，在當地一家連鎖超市販售。

梁國新今天在超市拓銷活動上表示，台灣利用創新科技讓鳳梨釋迦成功銷售海外，其中包括產季調節技術，將果實產季由夏季調整為冬季；研發人工授粉技術和授粉機具等，大幅提升鳳梨釋迦產量與品質；開發「全果冷凍鳳梨釋迦」技術，催熟後以攝氏負40度急速冷凍，搭配真空包裝延長銷售期，拓銷更多海外市場。

梁國新表示，鳳梨釋迦經急速冷凍後，品質非常穩定，消費者將果實放在室溫下30分鐘，就能享用。冷凍過後的鳳梨釋迦吃起來口感有如冰淇淋。

他指出，繼日本、新加坡後，「其他市場我們也可以做」，這將對台灣釋迦農民有很大的幫助。

新加坡台灣貿易中心指出，這家星國超市共進口5噸的台灣冷凍鳳梨釋迦。

此外，台貿中心表示，另一家新加坡連鎖超市預計27日起開始銷售新鮮的台灣鳳梨釋迦。台貿中心也進口鳳梨釋迦酥、釋迦抹茶等加工食品，下週起在當地一家百貨公司販售。（編輯：林憬屏）1110418