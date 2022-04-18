勞動節國道車流 估比一般假日增10％

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（中央社記者余曉涵台北18日電）勞動節連續假期即將到來，高速公路局今天說，預估勞動節連假期間交通量較一般例假日增加約10％，全天交通量約在95-110百萬車公里，尤其國5可能會有長時段的車多壅塞狀況。

勞動節連續假期從4月30日至5月2日，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，國道交通量預估較一般例假日增加約10％，連假期間的全天交通量約95-110百萬車公里。

高公局說，考量宜花東地區為國內熱門旅遊景點，研判連假首日（週六）及次日（週日）國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞情形。

高公局公布相關疏運措施，包含4月30日上午5時至中午12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

入口高乘載管制部分，5月1日下午2時到晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

入口匝道儀控將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格匝道儀控管制；針對11處重點路段實施精進式匝道儀控。

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高公局說，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每天增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩，供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局表示，勞動節連假期間，國道交通量將較一般週休大，建議搭乘公共運輸前往目的地，用路人如要開車出門，請利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車規劃，避開壅塞路段及時段。（編輯：陳清芳）1110418