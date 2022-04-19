台南單日增45本土創新高 出現高科技廠傳播鏈

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台南市19日新增45名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，市長黃偉哲（右）與衛生局疾病管制科長林曉玫（左）指出，其中有某科技公司職場衍生12例的新傳播鏈，已與所有高科技廠聯繫告知加強防疫。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市今天新增45名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有某科技公司職場衍生12例的新傳播鏈，台南市長黃偉哲表示，已與所有高科技廠聯繫告知加強防疫。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會中表示，今天台南新增45名個案，成為單一天數增加最多感染者，其中某高科技廠職場衍生12例、軍營相關11例、阿妹演唱會相關及衍生7例占最多，其他還包括拳擊體驗課程4例、小琉球旅遊團衍生2例、某學校相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關1例、感染源疫調中7例。

台南市衛生局疾病管制科長林曉玫說明新增個案資訊指出，案36686、36687、36688、36693、37083、3 7088、37870、37871、37872、37873、37874、37876為某科技公司職場衍生案例，其中7人為職場接觸者、5人為職場員工家屬，因職場出現確診者或出現身體不適症狀等原因，有6人先自行使用快篩陽性，至醫院採檢確診；其他相關感染源、發病史與接觸者持續疫調及匡列中。

案36683、36692、37081、37089、37107、37119、37554、37555、37558、37866、37867為軍營相關接觸者，17日因營區有確診者，陸續安排採檢PCR陽性確診。

案36684、37086、37553、37868因14日參加拳擊體驗課程接觸確診個案，安排至醫院採檢PCR陽性確診。

案36685、36690、37082、37084、37549、37550、37551為參加阿妹演唱會以及職場、補習班接觸衍生案例，其中3人自行使用快篩陽性、1人為居家隔離者。

案36694、36695為小琉球旅遊團相關案29353的親友，2人13日匡列為居家隔離採檢陰性，15日一人出現咳嗽、鼻塞症狀，17日兩人自行快篩陽性，昨日PCR陽性確診。

案36689為台南市接觸北部親友相關個案32351的校園接觸者，15日匡列居家隔離採檢PCR陰性，17日居隔期間出現喉嚨痛、頭痛症狀，昨天PCR陽性確診。

案36697為參加宜蘭進香團確診個案家屬，17日出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞症狀，自行快篩陽性後至醫院採檢，昨日PCR陽性確診。

案37085、37552、37556、37557、37869、37875、37877為感染源疫調中個案，其中案37869曾接觸高雄案32038，持續進行疫調及匡列中。

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黃偉哲表示，市府約在2週前已向所有高科技廠商告知，希望加強提供快篩，將廠內生產區塊進行區隔，並注意廠區內的空調管路，避免在密閉空間內造成傳染，但今天還是出現有職場傳播個案，市府已與各廠管理階層聯繫，希望加強防疫工作，不要造成擴大傳染。

南科管理局副局長鄭秀絨告訴中央社記者，南科園區廠商都依中央流行疫情指揮中心規定落實相關防疫指引與計畫，目前生產營運情況正常，已有多家廠商啟動員工分流上班、居家辦公措施，幾家大廠暫時謝絕訪客，緊急公務相關人員也要經快篩陰性後才能進入廠區。（編輯：謝雅竹）1110419