沒打疫苗染疫住院率高 醫籲速開放兒童接種

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（中央社記者張茗喧台北20日電）國內出現首例兒童COVID-19死亡病例，引發關注。據美國統計，5至11歲兒童若沒打疫苗，感染Omicron後住院率是打過疫苗的2倍，長庚兒童感染科醫師呼籲儘速開放施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，單日確診病例屢創新高，儘管感染Omicron變異株多為輕症，最近仍出現首例兒童重症死亡病例，加上兒童至今沒打疫苗，是否會增加染疫重症風險，引發家長擔憂。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科醫師邱政洵今天表示，兒童感染COVID-19後症狀大多比成人輕微，多數都是輕症，症狀與一般感冒差不多，但仍有部分可能併發腦炎、腦病變、心肌炎、肺炎、呼吸衰竭或兒童多系統發炎症候群等重症，少數兒童會死亡。

綜觀各國疫情經驗，邱政洵支持兒童應施打COVID-19疫苗，他表示，他理解父母對於讓孩子接種疫苗會感到猶豫，但根據美國統計，5至11歲沒打疫苗的孩童，感染Omicron後的住院率是打過疫苗的2倍，顯示接種疫苗不僅能預防多種併發症、重症死亡風險，同時能減少兒童隔離、學校停課、父母缺勤等狀況，避免因停課影響孩子心理健康或教育差距。

邱政洵說，正因如此，美國、加拿大、歐盟、日本、香港、韓國去年底以來陸續針對5至11歲兒童施打疫苗，尤其肥胖、慢性肺病、先天性心臟病以及患有神經系統疾病或癲癇症的兒童更應接種疫苗。

目前共有2款疫苗可供兒童施打，分別為輝瑞BNT兒童劑型以及莫德納疫苗。

林口長庚醫院兒童感染科主任謝育嘉說，輝瑞BNT疫苗主要用於5至11歲兒童，每劑劑量為10微克、是成人的1/3，2劑間隔3週，打滿2劑保護力約90.7%，且副作用輕微，常見的包括接種部位疼痛、腫脹和發紅，僅少數疑似心肌炎、心包膜炎，但比青少年族群少，顯示對兒童族群安全有效。

謝育嘉說，莫德納疫苗則是6至11歲兒童的替代選擇，劑量單劑50微克、為成人的1/2，2劑間隔4週至8週；初步數據顯示，莫德納疫苗會引發很高的抗體反應，但副作用以輕度至中度為主，也相當短暫，和輝瑞BNT兒童疫苗副作用類似，目前澳洲、加拿大、英國都已開放6至11歲兒童施打莫德納疫苗。

謝育嘉說，每個人都可能感染COVID-19，但兒童染疫後往往會成為主要傳播者，因此讓兒童接種疫苗有助於保護他人，呼籲家長應讓5至11歲孩童接種疫苗，才能提高保護力。（編輯：張雅淨）1110420