新竹市增11例 2所國小教師確診都停課10天

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市今天新增11例確診個案，其中有確診者為朝山國小、龍山國小教師，宣布今天起停課，復課日待疫調結果出爐再行公布。

中央流行疫情指揮中心今天公布新竹市新增11名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有1例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，4例為確診個案之密切接觸者，或曾前往高風險區域者，6例新增個案尚在疫調中。

新竹市政府指出，今天公布確診者中有曾參加張惠妹演唱會的個案，4月18日開始被匡列居家隔離，於隔離期間篩檢陽性確診。

此外，朝山國小、龍山國小因有教師確診，今天起停課，復課日待疫調結果出爐再行公布。

新竹市政府衛生局表示，確診個案相關足跡包括竹蓮市場、大潤發購物中心湳雅店等處，皆已通知營業場所進行清消，呼籲民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共182人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，目前居家隔離1095人，康復出院人數55人。

另衛生局表示，國軍社區篩檢站昨天共計篩檢247人，報告已全數確認，共計3人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。（編輯：李錫璋）1110420