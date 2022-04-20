苗栗南庄花卉節登場 4處花藝打卡點吸睛

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2022南庄花卉節活動將於23日起至5月22日舉辦，交通部觀光局參山國家風景區管理處20日在南庄遊客中心廣場舉辦宣傳記者會，歡迎全國遊客與在遵守防疫指引規範下，到苗栗南庄感受花卉節浪漫。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月20日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣南庄鄉正值花季，交通部觀光局參山國家風景區管理處舉辦2022南庄花卉節，打造4處大型花卉藝術打卡點，串連周邊地景推出花卉旅遊活動，刺激國旅市場。

南庄花卉節活動已邁入第4屆，今年活動自4月23日起至5月22日。參山國家風景區管理處今天在南庄遊客中心廣場舉辦宣傳記者會，處長曹忠猷、苗栗縣副縣長鄧桂菊、農委會水保局台中分局長邱啓芳等人出席，為這場花季盛宴揭開序幕，現場也有80家旅行業者組成踩線團，考察南庄花卉節展出亮點與周邊觀光遊憩資源，並配合防疫指引包裝花卉節遊程，衝刺國旅市場。

曹忠猷表示，今年花卉節以「向左走、向右走」的浪漫故事軸線，帶領遊客「向左走」與南庄傳統相遇，「向右走」翻轉南庄印象。

他說，今年在南庄遊客中心、情人巷、南江水岸廣場、蓬萊溪護魚步道打造4處大型花卉藝術打卡點，並串連南庄周邊在地協會、部落、學校一起打造22處花卉亮點，此外，結合在地特色籌劃花卉餐桌、市集、音樂會、下午茶、小旅行等花卉主題活動，將生活藝術融入客庄觀光。

曹忠猷提到，這次花卉節也包裝部落獵人步道、射箭、燒烤、部落美食、生態體驗等，帶領小型旅遊團體深入部落了解部落文化。

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鄧桂菊指出，這個時節的南庄鄉花團錦簇，十分浪漫，在參山處整合在地觀光、休閒、部落等資源與精華，展現南庄獨有的在地意象，歡迎全國遊客與在遵守防疫指引規範下，到苗栗南庄感受花卉節浪漫。

參山處指出，南庄花卉節活動與報名資訊可上2022南庄花卉節網站（http://www.nanzhuangflowerfestival.com.tw/ ）或查詢臉書粉專「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」。（編輯：李亨山）1110420