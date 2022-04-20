NGO籲公布漁業與人權行動計畫 建立海產透明資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）台灣動物社會研究會等團體今天呼籲政府盡快公布「漁業與人權行動計畫」，且應含建立公開、透明的海產供應鏈資訊，才能打擊非法漁業及保障人權。漁業署說，會提高透明度。

台灣動物社會研究會（動社）、環境正義基金會、環境法律人協會、黑潮海洋文教基金會今天發布新聞，做出以上表示。

動社執行長朱增宏指出，打擊IUU與杜絕血汗海鮮的關鍵在於完備海產供應鏈的透明度，才能保障消費者所吃到的海鮮，不是來自壓低漁工薪資、增加勞動時間與傷害海洋環境而獲。

朱增宏呼籲政府盡快公布「漁業與人權行動計畫」，且相關7大面向中，有關漁業監管應加強，包括漁船實質受益人及漁船歷史資訊的透明與公開，並將人權問題與防杜非法、未報告及不受規範（IUU）漁業連結。

他進一步說，2020年世界糧農組織（FAO）指出，漁獲履歷制度（CDSs）被廣泛認為是防止IUU漁獲進入海產供應鏈的有效工具，可確保輸入的海產其合法性。

因此，動社等團體呼籲，應將聯合國、FAO相關漁業協定或準則落實到國內法規，包括漁船捕撈應取得許可，船長應誠實申報捕撈漁獲、轉載、卸魚資訊，同時配合港口查報、觀察員駐船觀察，並有效執法，才能將IUU漁船、漁獲區別出來。且漁獲登記越健全、資訊越透明，更能讓IUU漁業無所遁形，並保障漁工權益。

漁業署回應，目前有提供漁獲物溯源、漁船軌跡等資訊的機制，會提高整體透明度，包含產業端跟監管端。

另外動社也訴求，政府應加強跨部會合作管理國人投資非台灣籍漁船；涉及重大違規事件之漁船，例如違法將鯊魚割鰭棄身、捕撈保育類鯊魚等，也應成為減船對象；確保CCTV影像的使用涵蓋漁撈作業及勞動狀況，以利強化海上監管。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

還有加強港口檢查員覆蓋率至100%；以及提高漁船證照申請門檻，要求幹部回港須接受環境及人權教育訓練。境外聘僱外籍船員應與境內聘僱外籍漁工一樣比照勞基法，享有最低薪資約900美金，對照漁業署擬將最低薪資從450美金調高為每月550美金，薪資差距太大。

漁業署說，自民國109年起至111年4月19日止，已與產業、人權團體召開25場座談溝通，廣納各界建議，朝務實提升船員待遇方向進行；並輔導業界應體認給予好的勞動條件，讓船員願意留下工作，才有有穩定優質的勞動力，產業也才能永續經營。（編輯：張芷瑄）1110420