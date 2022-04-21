統一超整合虛實通路 推繳稅服務平台

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（中央社記者江明晏台北21日電）響應財政部「手機報稅2.0」，統一超商今天宣布，整合旗下關係企業7-ELEVEN、愛金卡，共同推動O2O繳稅服務平台，實體通路可至超商ibon便利生活站，線上也可透過icash Pay繳納。

統一超說明，5月1日起，民眾可就近到6400家7-ELEVEN的ibon便利生活站，線上則透過OPEN POINT生態圈的電子支付工具icash Pay，提供民眾就近繳、避群聚、數位化的方式，完成「綜合所得稅」繳納。

根據金管會統計，2021年電子支付使用人次已突破1500萬大關，今年1月電子支付在「儲值」、「海內外小額匯兌」及會員數成長幅度皆創歷史新高，顯見電子支付使用習慣養成。

統一超商早於2019年由100%持股轉投資的愛金卡公司推出電子支付工具icash Pay，提供儲值、支付、轉帳、繳代收、保險及貸款導購等多元微金融服務，串聯OPEN POINT打造新零售生態圈，結盟32家銀行、跨通路服務上萬據點滿足各式民生消費需求，5月1日起更成為首波響應財政部「手機報稅2.0」政策的電子支付業者之一。

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統一超商表示，自2014年起7-ELEVEN以「會員」、「點數」、「支付」3大策略打造跨通路服務的OPEN POINT生態圈，串聯愛金卡公司經營的電子票證（icash2.0）與電子支付（icash Pay）雙支付工具，跨足50大通路與品牌共同服務1450萬會員，並以數位消費工具OPEN POINT APP提升會員黏著度。

愛金卡公司表示，icash Pay於2019年獲得金管會兼營電子支付許可，兩個月內正式開業，至今服務超越80萬用戶，為提供多元e化生活服務、陸續於icash Pay App導入保險專區、票券專區等差異化服務，今年成為首波響應財政部「手機報稅2.0」政策的電子支付業者之一，推出「線上繳納綜所稅」服務。（編輯：張均懋）1110421