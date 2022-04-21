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輔大校長染疫校園消毒 80人以上班級遠距授課

2022/4/21 14:11（4/21 14:27 更新）
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輔仁大學21日表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，25日起，學校修課人數80人（含）以上的班級，採遠距線上授課。校園「野聲樓」（圖）等相關場所已加強清消。（輔仁大學提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月21日
輔仁大學21日表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，25日起，學校修課人數80人（含）以上的班級，採遠距線上授課。校園「野聲樓」（圖）等相關場所已加強清消。（輔仁大學提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月21日
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北21日）輔仁大學校長江漢聲確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），輔大今天表示，25日起，學校修課人數80人（含）以上班級，將採遠距線上授課方式，校園相關大樓、教室已消毒。

聯合新聞網今天報導，江漢聲近日被驗出PCR陽性，可能是國內首名大學校長確診病例。

輔大今天表示，4月25日起，學校修課人數80人（含）以上的班級，採遠距線上授課方式。另外，校園原本就會定期消毒，會針對本次個案足跡與「野聲樓」等相關場所，展開加強清消作業。

新北市政府衛生局表示，相關個案居住地為台北市，個案管理與調查由北市衛生局處理，至於輔仁大學校園的清消，會由校方積極處理。（編輯：李錫璋）1110421

輔仁大學21日表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，25日起，學校修課人數80人（含）以上的班級，採遠距線上授課。校園相關大樓、教室也已消毒。（輔仁大學提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月21日
輔仁大學21日表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，25日起，學校修課人數80人（含）以上的班級，採遠距線上授課。校園相關大樓、教室也已消毒。（輔仁大學提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月21日
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