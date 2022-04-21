近3000萬劑進口快篩 4月底至5/2抵台

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北21日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，4月底到5月2日有近3000萬劑進口快篩試劑抵台，將盡速啟動家用快篩實名制，因應居家隔離與檢疫需求，全力供應公費快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，家用快篩試劑供不應求，陳時中在指揮中心記者會上表示，4月底將有亞培快篩試劑759萬劑，5月2日預計有羅氏快篩試劑約2100萬劑抵台。

國產快篩試劑方面，陳時中說，國產試劑原本就有市場在，有很多商業契約或共同供應契約，價格各有不同，市場秩序要先維持，指揮中心先不干擾；後續指揮中心將盡速啟動家用快篩實名制供應，公費試劑也要供應充足，因應各縣市居家隔離與檢疫需要，都會全力供應。

媒體詢問，若為自主健康管理的民眾，是否需要自行快篩，若未快篩是否有罰則；此外，有確診民眾住院隔離10天快篩仍陽性，卻被要求出院返家自主健康管理。

陳時中說，自主健康管理規定以指揮中心公布的指引為主，並未規定要快篩，但若為了安心或保護自己與家人，自行快篩也是好事，但不會因為沒快篩就被處分。

陳時中也說，目前證據顯示確診後第5天病毒已很難培養，到了第10天可傳染風險低，若民眾擔心可返家後自行多注意。

他強調，在疫情高度傳播時，維持醫療量能很重要，醫院的任務會回歸到以治療為主，而非隔離為主，隔離都回歸居家，未來會朝這個地方走。

全台陸續啟動確診者居家照護，媒體詢問，有民眾居住於新北市汐止區，照護責任醫院卻被分配到淡水馬偕醫院。

指揮中心發言人莊人祥回覆，新北市採虛擬醫院方式分配，雖確診者住在汐止，但若有視訊需求或送藥服務等，由淡水馬偕醫院負責，但經確認需送醫，會送往確診者居家附近的醫院。

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媒體並詢問，台北市長柯文哲稱若確診者濫用緊急就醫原則，可開罰新台幣3000元。對此，陳時中說，須有相關法規依循，若無法可依循就沒辦法開罰，若有法就予以尊重。

媒體也關注媒體人周玉蔻確診，與她接觸的衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎雖採檢陰性，但仍自主健康管理10天。陳時中說，若有專業問題討論溝通可透過視訊或電話，不會有問題。（編輯：管中維）1110421