中醫師公會傳授防疫茶配方 大人小孩都能喝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北22日電）COVID-19疫情嚴峻，中醫師公會全聯會今天分享「國家中醫藥所防疫茶」配方，選用藥食同源藥材，無論大人、小孩都能飲用作為預防保健，但有肝炎、自體免疫疾病患者不適合。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒全台各縣市，單日確診數屢創新高，民眾好奇除了打疫苗、勤洗手、戴口罩，還有哪些方式能夠加強自我防護能力。

中醫師公會全國聯合會今天上午召開記者會，三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉分享「國家中醫藥所防疫茶」配方，可以提升免疫力，讓沒有確診的民眾也能保護自己。

黃怡嘉說，「國家中醫藥所防疫茶」配方包括黃耆3錢、桂枝2錢、桑葉3錢、薄荷3錢、魚腥草3錢、生薑3錢、紅棗5枚（捏破）、甘草2錢。

黃怡嘉指出，準備好藥材後放入鍋中，加入2000至3000毫升水並以大火煮沸，改小火熬煮15分鐘後即可熄火、濾出藥汁，當茶飲用。

他表示，這個防疫茶配方使用的幾乎都是藥食同源的藥材，大人、小孩都可以飲用，但B、C型肝炎患者或有紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者不適合。（編輯：唐聲揚）1110422