侯友宜建議北北基桃 同步試辦「以篩代隔」

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新北市長侯友宜（圖）23日在中央流行疫情指揮中心召集的視訊防疫會議中，向指揮官陳時中表示，目前防疫面臨居隔轉型，疫調重點必須要擺在高風險族群、最重要的同住家人，方向要擺對，希望將這些原本必須居家隔離的對象，改匡列為居家快篩與自主健康管理，就能簡化疫調，減少居隔人數、保持社會正常動能，確保醫療量能。中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市長侯友宜今天下午表示，將居家隔離改為居家快篩與自主健康管理，才能保有醫療量能。他建議北北基桃4個市同步先試辦「以篩代隔」，或如居家照護一般，由新北先試辦。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午邀台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣等，6個高風險縣市首長開視訊會議。

新北市長侯友宜與市府衛生局長陳潤秋一起出席視訊會議，下午透過市府新聞局以文字、影片，還原向陳時中建議的過程與內容，並強調防疫不分彼此一起努力，希望共同區域縣市可同步實施居隔轉型，這也是現階段最重要的關鍵點。

侯友宜向陳時中表示，目前防疫面臨居隔轉型，疫調重點必須要擺在高風險族群、最重要的同住家人，方向要擺對，希望將這些原本必須居家隔離的對象，改匡列為居家快篩與自主健康管理，就可以簡化疫調、減少居家隔離人數、保持社會正常動能，確保醫療量能。

侯友宜向陳時中建議，由於北北基桃是共同生活圈，是否可以同一步驟採取「以篩代隔」，這樣，被中央指揮中心列為高風險的4個市，可先一起努力先試辦。

他說，如果各縣市與新北狀況不一樣，中央是否可以允許新北市先試行「以篩代隔」，就像全國陸續實施居家照護時，也是先由新北市試辦。（編輯：方沛清）1110423

新北市長侯友宜（左）、衛生局長陳潤秋（右）23日與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中舉行防疫視訊會議，侯友宜會中建議身為共同生活圈的北北基桃可同步先試辦「以篩代隔」。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月23日