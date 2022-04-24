四技二專統測4/30登場 隔離試場供居隔考生應試

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（中央社記者許秩維台北24日電）111學年度四技二專統一入學測驗將於4月30日、5月1日舉行，共7.9萬人報考；被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生，將安排隔離試場應試。

根據技專校院入學測驗中心資料顯示，111學年度四技二專統一入學測驗有7萬9266人報考，創歷年新低，也是首度跌破8萬人；111學年度二技統一入學測驗訂於5月1日舉行，共7091人報考，同樣創歷年新低。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，技專校院入學測驗中心也公告四技二專暨二技統測防疫措施說明，提醒考生隨時佩戴口罩、勤洗手、減少外出，並避免群聚用餐。

技專校院入學測驗中心表示，統測比照去年採取最高規格防疫措施辦理，考生口罩及試場防疫酒精等相關防疫物資已發放；考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入考場及試場；進入考場前全面量體溫，如考生確認發燒，將引導至防疫試場應試。

統測也將管制考場進出場動線，考生務必配合考場規劃的動線移動，以保持適當社交距離；統測不開放親友陪考，由學校組成考生服務隊；各試場及休息區將維持通風，並提高環境消毒頻率，提供手部清潔等防疫物資。

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測驗中心指出，即日起至5月1日期間，被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生，考生及所屬學校請於上班時間主動通報測驗中心（0988-629996）；測驗中心也設立隔離試場，供前述3類考生應考，並依疫情狀況調整試場量能，每間隔離試場以5名考生為原則，若隔離考生眾多，則至多以9名考生為限。

技專校院招生策略委員會昨天也公告，學生如確診COVID-19，無法參加統測，後續升學管道會有「外加名額」的錄取機會，確診學生可舉證提出專案申請。（編輯：張雅淨）1110424