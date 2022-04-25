星宇航空招募空服員 最快第3季報到

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（中央社記者余曉涵台北25日電）星宇航空今天宣布，即日起招募客艙組員，無經驗者也可應徵，預計有經驗者在5月上旬進行甄試，第3季分批報到，無經驗者5月下旬甄試，第4季分批報到。

星宇航空今天發出新聞稿表示，今年起機隊大幅擴張，並將持續增加航班及開闢新航線，為配合不斷成長的運能需求，即日起展開客艙組員的招募。

星宇航空執行長翟健華表示，這次為今年首度招募客艙組員，過去2年因疫情影響交機及徵才的時程，但在航線拓展規劃從未停下腳步，面對後疫情到來，各國政策紛紛鬆綁，邁向與疫情共存，星宇航空必須預先儲備客艙組員人力，以配合機隊及未來的各航線增班需求。

星宇航空表示，這次招募計畫採長期徵才，同時釋出具客艙組員經驗（Experienced Cabin Crew）及無經驗者（Non-experienced Cabin Crew）職缺，有經驗者須於國際線航空公司任職客艙組員2年以上。應徵者男女不拘，需為中華民國國籍，並擁有大專以上學歷及合格英文檢定。

星宇航空指出，具客艙組員經驗者甄試規劃從5月上旬開始舉辦，英文視訊面試通過者可參加現場甄試及體格檢查，預計於今年第3季起分批報到。

無經驗者甄試在5月下旬開始，應徵者須備齊指定文件於現場審核，進行面試、筆試及體格檢查，規劃從今年第4季起分批報到。

星宇航空表示，將視公司營運計畫調整甄試及報到期程或關閉職缺，錄取者報到後，安排在星宇航空運籌中心進行地面訓練及機上實習。（編輯：張雅淨）1110425