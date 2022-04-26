北農118人確診 數位通行證估本週介接中央資料

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）國民黨台北市議員鍾小平今天質疑，台北農產運銷公司染疫者眾，嚴重影響蔬果供應和市民權益；北農發言人路全利說，目前確診者共118人，數位通行證估本週內可介接中央資料。

由於近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，北農染疫者不斷增加，鍾小平今天到北農會勘，並指目前拍賣員80人只剩27人上工，理貨員也有1/3染疫，嚴重影響蔬果供應，且北農因人力不足下令減少蔬果數量，售價上升造成市民荷包大失血。

鍾小平認為，若只有北農員工快篩並不夠，應將業者納入，建議1週內至少進行1至2次快篩，另上千名攤商也應做核酸檢測（PCR），即使打完第3劑疫苗者也應每週持續PCR，人力空缺部分可找臨時工填補，但支援人力也有染疫風險，即使苦守四行倉庫還可以撐多久，應積極提配套。

路全利回應表示，根據衛生單位自17日至今天上午9時統計資料顯示，北農確診人數共計118人，其中第一果菜批發市場為112人，分別為員工78人、從業人員34人；另第二果菜批發市場有6人，包括員工2人、派遣工2人和從業人員2人。

另，今天蔬菜批發交易總進貨量為1713噸，總平均價格為每公斤新台幣27.3元；相較24日（週日）要增加300多噸進貨量，目前交易市場整體作業都可順利完成。

媒體詢問北農達到何種判斷標準時就會休市？台北市市場處批發市場科長張育瑋表示，北市府將視北農所提報疫情進行控管，但實際運作情形仍要看現場拍賣員配置和營運狀況，再評估是否有需要休市。

路全利說明，北農目前相關是按批發市場防疫管理措施及北市批發市場維持營運指引進行辦理，遇到疫情的非常時期，大家都是兢兢業業、堅守崗位，也都希望做好工作，近日已提出包括「拍賣區併組拍賣」等6項人力備援措施因應。

由於北農從業人員自22日起須打第3劑疫苗才能進批發市場，但第3劑疫苗資料卻無法與中央系統介接。對此，路全利表示，關於數位通行證第3劑疫苗資料，預計本週內可完成和中央介接，在此之前，入場者會檢查小黃卡和健保卡等防疫管理。

媒體追問台北市副市長黃珊珊盼北農未來能「以篩代隔」？路全利說，北市府有和北農充分溝通，目前每天都會進行滾動式檢討人力備援策略，防疫措施和進場管制也都強力落實，同時購置快篩試劑供身體不適人員使用，若有進一步狀況者將至衛生單位做PCR。

台北市衛生局萬華健康中心主任紀玉秋也說，由於今年Omicron病毒潛伏期較短，和去年的Delta變異株等病毒潛伏期不同，所以防疫措施也都做相關調整，像是中央已將居家隔離縮短改成3天，針對備援人力問題，可透過採購快篩試劑進行相關檢測、過濾，包括攤商部分在內也可施行。（編輯：張銘坤）1110426

國民黨台北市議員鍾小平（右2）26日到台北農產運銷公司會勘指出，北農染疫者多，嚴重影響蔬果供應和市民權益；北農發言人路全利（右1）表示，目前確診者共118人，數位通行證估本週內可介接中央資料。中央社記者黃麗芸攝 111年4月26日