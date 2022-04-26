高風險族群使用瑞德西韋治療 可預防演變中重症

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北26日電）中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，抗病毒藥物瑞德西韋除可用於治療中重症患者，對於高風險族群即便是輕症或無症狀也適用，可預防演變成中重症。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新增6295例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，並增加4例中症患者，年齡介於60多歲至80多歲，都有慢性病史，皆使用瑞德西韋治療。

媒體問及瑞德西韋使用狀況，羅一鈞表示，瑞德西韋除可治療中重症症狀，如血氧偏低、需要用氧氣或胸部X光顯示明顯肺炎外，也可用於高風險族群預防後續併發症使用。

羅一鈞說，65歲以上或有患有糖尿病、心血管疾病或腎臟病等有重症高風險因子者，即便染疫後無症狀或輕症，但經評估也可在有症狀的情況下使用瑞德西韋，預防演變成中重症，臨床使用已相當普遍，治療效果也有一定功效。

媒體另問及，傳出有確診孩童發燒，以及洗腎患者在醫院急診等候數小時，仍無法進入醫院。羅一鈞表示，若為呼吸困難病患，醫院無論是否有病房，都會設置手推床救治。

他也提到，並非所有孩童發燒都要送到醫院住院，兒科專責病房無法收治這麼多患者，因此指揮中心訂定分流標準，若經醫師評估可居家照護，則可運用視訊診療，若有警示症狀或警訊才需要進一步診治。

四技二專統測將於本週末登場，媒體問及是否開放居家照護的考生應考。陳時中說，教育單位這2年來舉辦的考試不計其數，非常有經驗，只要能適當區隔隔離、確實分流，指揮中心並不反對。

另有媒體提問，有民調顯示民眾對於陳時中可能辭去指揮官投入參選而感到不安心，認為可能影響防疫。對此，陳時中僅說「民調不是我做的」，並無其他回應。（編輯：管中維）1110426