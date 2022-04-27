國際丹寧日 婦團號召穿牛仔褲響應反性侵行動

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）今天是國際丹寧日，現代婦女基金會指出，台灣每年雖有超過萬件性侵案件被通報，但仍有難以計算龐大黑數，盼民眾在丹寧日穿上丹寧服飾，一同支持反性侵行動並同理受害者。

義大利羅馬在1992年發生駕訓班教練性侵18歲少女的事件，當時最高法院法官認為被害少女的丹寧牛仔褲非常緊繃，少女一定有所配合，否則加害者不可能強行將褲子脫下，因此代表性行為是雙方合意，被告最終無罪定讞。

這項判決引起社會公憤，許多民眾紛紛穿起丹寧牛仔褲，抗議司法體系中的強暴文化，美國民間組織也將每年4月最後一個週三定為「國際丹寧日」，在這一天穿上丹寧服飾，表達支持性侵被害者、終止性暴力的決心。

今年的丹寧日為4月27日，現代婦女基金會發布新聞稿，宣布發起「相信，現在發聲」活動，並邀請演員吳可熙擔任倡議大使，邀請民眾響應穿丹寧反性侵的行動。

婦團指出，在台灣每年有超過1萬件性侵案件被通報，但仍有難以估計的龐大黑數，因為受害者常常擔心被懷疑、指責，甚至是加害人的威脅，而不敢發聲求助。

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婦團表示，外界也經常以「沒有自我保護」、「行為不檢」、「被害後言行不合常理」、「報案求助是另有所圖」等責備言論，讓受害者害怕事件曝光反被霸凌，而不敢說出自己的受創歷程，而社會大眾的強暴迷思也可能讓加害者逍遙法外，持續犯案。

婦團指出，希望能透過活動邀請民眾穿上牛仔褲，拍照上傳社群平台響應聲援行動，或分享訊息讓更多朋友認識丹寧日，支持反性侵行動，也能同理性侵被害者。（編輯：張雅淨）1110427