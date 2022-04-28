本土新增個案破萬例？陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北28日電）COVID-19疫情持續延燒，本土病例連日創新高，指揮中心指揮官陳時中昨天依據近期疫情成長率，預估今天病例數可能突破萬例，下午2時疫情記者會將說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增8822例本土病例，個案數臨近9000大關，更新增2例死亡病例，分別為本土及境外各1例，其中本土死亡病例為7旬男性，接種2劑疫苗，因癌症住院並染疫，肺炎惡化病逝。

COVID-19疫情嚴峻，進入社區流行階段，近期每日個案數幾乎都較前一天增加30%左右，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天推估，今天全台確診數將破1萬人，根據數學模型推估，這波Omicron本土疫情高峰低推估為單日4萬人、高推估10萬人。

本土疫情上升，家用快篩試劑需求增加，快篩實名制今天上路，每人可憑健保卡或居留證到健保特約藥局或偏鄉衛生所購買一盒5入快篩試劑，共新台幣500元，可代購，並以身分證字號尾數單雙號分流，單號星期一、三、五購買；雙號星期二、四、六；週日開放全民皆可買。

指揮中心統計，今年1月1日至4月26日本土病例共4萬2844例，其中4萬2712人為輕症或無症狀，占比為99.69%；中症個案共120人，占比0.28%；重症累計12例，7人治療中、5人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為27人。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110428