苗縣副議長李文斌及2秘書確診 徐耀昌匡列採檢

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苗栗縣議會28日傳出副議長李文斌及2名女秘書確診COVID-19，因正值議會召開定期大會期間，縣議會緊急安排清消、清查相關密切接觸者。中央社記者管瑞平攝 111年4月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣議會今天傳出副議長李文斌及2名女秘書確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因正值議會召開定期大會期間，縣議會緊急安排清消、清查相關密切接觸者，縣長徐耀昌已被通知匡列採檢中。

李文斌今天接受媒體電訪表示，服務團隊中1名隨行女秘書昨天上午反映「喉嚨癢癢的」，下午便請她休息，女秘書自行前往竹南社區篩檢站快篩呈陽性，再到醫院做PCR採檢，深夜報告出爐為確診，他接獲通報後立即停掉所有行程。

李文斌說，今天議會辦公室另名女秘書同樣喉嚨有異狀，到醫院快篩同樣陽性確診，他和服務處、助理、司機、隨扈等9人被匡列隔離並前往醫院採檢。

近下午1時許，記者再次致電李文斌詢問PCR報告是否出爐，李文斌無奈回應「中了」。

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目前正值苗栗縣議會召開定期大會，縣長徐耀昌26日進行施政報告，這兩天除了議會員工，包括縣府官員、議員、助理及媒體記者進出頻繁，副議長及秘書確診消息傳出，引發一陣恐慌。

苗栗縣衛生局副局長莊素玲告訴中央社記者，目前確診者密切接觸者改由職場單位提供名冊，衛生局也積極協助疫調，清查26、27兩日足跡與接觸史，已先通知縣長徐耀昌進行採檢，衛生局稍晚將針對案情統一進一步說明。（編輯：黃世雅）1110428