深陷5月雪魅力 旅遊業推桃竹苗5大油桐花步道

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（中央社記者余曉涵台北28日電）每年油桐花季都吸引不少旅客賞花，旅遊業者也特別介紹桃竹苗地區5大油桐花步道，要讓遊客深深陷入5月雪季節限定魅力中。

每年的4、5月，台灣迎來油桐花盛放，而雪白油桐花飄落地面宛如下雪，更吸引旅人前往欣賞「5月雪」美景。

旅遊業者Booking.com也發布新聞稿介紹桃竹苗地區的5大油桐花步道，要讓旅客輕鬆賞花。

Booking.com表示，位於「桃園」大溪的大艽芎古道曾是古代的重要商業道路，如今成為當地居民經常走訪的山林步道，初夏時節，步道迎來油桐花盛開，浪漫的白色花瓣與漫天蝴蝶飛舞相輝映，成為知名的5月雪小徑，旅客也可以到附近的新福圳，觀賞全台唯一水中土地公廟。

「新竹」的十二寮登山步道，每年都可見大量雪白落花鋪滿於步道，讓不少旅人慕名而來，Booking.com指出，深入走訪步道，可以到油桐花最茂盛的第4和第6登山口合影，並沿著十二寮大埤漫步，享受湖畔風光。

Booking.com表示，仁和步道位於「新竹」湖口鄉，為當地油桐花秘境，每逢花開時節，即可見油桐花鋪滿步道及林間，宛如雪白地毯展開，絕美景致令人讚賞；旅人可散步至附近的湖口老街，享受客家小吃和古蹟樓宇。

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到苗栗旅遊的旅客，Booking.com說明，「苗栗」的好客公園擁有豐富的生態景觀，每年4、5月，油桐花的雪白花朵遍布山頭，隨著微風飄落於卵石步道，成就夢幻景致，好客公園內設置多處宜人的休息平台，方便近距離觀賞桐花，旅客賞花後也可步行至台灣客家文化館，飽覽豐富館藏，探索客家文化歷史。

除此之外，Booking.com表示，4月雪小徑位於「苗栗」三義鄉，是當地知名賞桐勝地，4月雪小徑就位在木雕博物館後方，附近另有勝興車站和龍騰斷橋等知名景點，適合安排一趟結合自然與人文的愜意之旅。（編輯：陳仁華）1110428