台中新增621例確診 校園停課天數縮短為7天

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市政府今天公布新增本土確診個案621例，市長盧秀燕視訊主持會議時宣布，配合中央縮短居家隔離天數「3+4」政策，即日起台中市校園停課天數縮短為7天，落實停課不停學。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心記者會，盧秀燕透過遠端視訊主持，她在會中公布，台中市本土個案新增621例，其中依指標個案分類，校園群聚31例（其中逢甲大學新增6例）、職場群聚46例、機構群聚54例、家庭及朋友群聚170例等，還有部分案例仍在疫調中。

盧秀燕表示，昨天下午接獲通知有訪客確診，就以身作則快篩陰性後，立即返家居家隔離。因台中日前啟動線上疫調回報機制，她也立刻依規填寫「接觸者簡易疫調單」，僅約90秒就填完送出、非常簡單方便。

有關今天疫情狀況，盧秀燕說明，指標個案包括校園群聚31例，其中逢甲大學新增6例，目前累計76例。市府已啟動協助機制，包括衛生局派駐專業公衛與護理人員進駐，並提供100支快篩試劑；觀旅局及衛生局也已協調檢疫替代所作為居隔替代空間，緩解目前校方安置量能短缺的困境。

至於居家照護統計，盧秀燕指出，截至今天上午10時，有1456人進行評估，其中1050人已收案居家照護，134人評估中，272人未符合收案條件。

中央流行疫情指揮中心日前宣布起縮短居家隔離天數為「3+4」，盧秀燕今天會中也宣布，配合中央縮短居隔天數，台中市校園暫停實體課程的天數，自即日起由原來的10天縮短為7天，並進行線上教學。

教育局長楊振昇補充說明，市府聽取相關團體意見，並依目前疫情發展狀況，決定調整國小及幼兒園停課標準，24班以下較小型學校，因為校園小、人數少，常常是全校一起集合活動，因此達三分之一班級，或4個班級以上有確診個案，全校停課改採線上教學。

楊振昇說，25班以上的中大型學校則比照中央規範，達三分之一班級或10個班級以上有確診個案，全校停課改採線上教學。

楊振昇指出，至於國中及高中學校，仍然維持比照中央規範辦理，超過三分之一以上班級或超過10個班出現師生確診個案，全校暫停實體課程7天並進行線上教學，落實停課不停學。（編輯：卞金峰）1110428