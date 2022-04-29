6小時輕症變重症 羅一鈞：快速惡化不常見

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）醫師反映，有輕症患者6小時內血壓驟降、呼吸喘，變成重症。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，可能是快速惡化成敗血症併呼吸窘迫，但這種快速惡化個案少見。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，1月到4月累計中重症個案189例，其中9人死亡。

台北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今天在臉書表示，近日收治一名75歲婦人，確診後收治專責病房，原本X光、各項指數都正常，也用瑞德西韋治療，不料在6到7小時內轉為血壓驟降、呼吸喘，變成重症。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，單從文字看來，這名個案可能是快速惡化成敗血症，合併呼吸困難，但詳細原因仍要看實際病歷資料，包括個案的年齡、性別、慢性病史等。

羅一鈞說，近來也有部分個案病程發展變化快速，例如先前2歲幼童個案病程進展也較快，強調每個人感染後病程變化不一定，根據國際文獻及實際觀察到的狀況，感染Omicron變異株後，短期快速惡化還是算少見。

羅一鈞指出，針對有慢性病的年長者、1歲以下幼兒，比較容易出現病程變化快速情形，這些都列為比較需要密切觀察或收治集檢所或是收治醫院的對象，希望能更快速掌握這些變化情形。

丹麥27日宣布疫情已受控制，成為全球第一個停止疫苗接種計畫的國家。

指揮中心指揮官陳時中表示，打疫苗、自然感染都可能帶來保護力，丹麥除了打疫苗建立起防線，染疫率也達到57%，如今已接近群體免疫，才能鬆綁相關措施，因此現在面對Omicron不再要求清零，而是讓一部分民眾感染輕症，加上持續施打疫苗成為防堵疫情的牆。

因應急診塞爆，外界建議快篩陽性者別到醫院PCR，直接自主隔離5天。陳時中說，自主隔離雖然比較沒有法律問題，但擔心有民眾可能有用藥需求，通通自主在家隔離可能速度太快了一些。

陳時中指出，韓國等疫情嚴峻的國家，等到疫情快到高峰，檢驗量能不夠，就開始不做PCR、改用快篩，下一步才是輕症在家隔離，防疫策略也會一步步隨疫情往前走。

有媒體詢問，陳時中在一份台北市長人選最新民調當中，支持度首度跌破20%。陳時中說，這個真的不是他現在關心的事情，他現在看的都是染疫率，民調看看就好。（編輯：管中維）1110429