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台大藝術季緊扣疫情氛圍 圖書館前擺放大泡泡

2022/4/29 20:13（4/29 20:41 更新）
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第27屆台大藝術季29日開幕，策劃主軸緊扣「後疫情時代」氛圍，「清潔進行中」團隊在圖書館前大草坪擺放大型泡泡裝置藝術。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月29日
第27屆台大藝術季29日開幕，策劃主軸緊扣「後疫情時代」氛圍，「清潔進行中」團隊在圖書館前大草坪擺放大型泡泡裝置藝術。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月29日
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（中央社記者陳至中台北29日電）第27屆台大藝術季今天開幕，透過一系列靜態展覽、劇場等活動，以「清潔進行中」為意向，在圖書館前擺放大型泡泡裝置藝術，象徵COVID-19疫情的滲透、交融、分化與摩擦。

台灣大學發出新聞稿指出，今年藝術季一改往年由總召個人提案模式，首度改以招募「策劃團隊」方式，最終獲選的團隊「清潔進行中」，由台大戲劇系學生李昀芷、台灣科技大學設計所學生廖一豪共同提案，是首度召集人跨校合作。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）深刻影響台灣人的生活，台大藝術季策劃主軸緊扣「後疫情時代」氛圍。團隊指出，疫情中隔離的身體，使社會大眾重新認知新的邊界與規則，「伴隨著焦慮、壓抑、孤獨，一切的感受幾乎是並肩的來到，並包裹著每個人」。

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「清潔進行中」團隊的設計主軸，期盼回歸自身情感連結，他們在總圖書館前大草坪擺放大型泡泡裝置藝術、滾筒洗衣機，象徵疫情如洗衣過程，濕潤原本僵固的狀態，滲透進身體之間，交融、分化，最後摩擦出美麗的髒泡泡。而被泡泡包裹的身體，有些隨風而去，有些隨著水流進下水道，不過最後都會蒸發、擴散，再次以不同濃度回到眾人的生活裡。

台大校長管中閔在開幕式致詞表示，藝術季扣緊後疫情時代人們的想像，讓他感到相當驚艷，希望師生分享藝術的快樂。他也提到，台大包含各種領域，藝術則是貫穿所有學術間的重要元素，讓台大人從中找到心靈安靜、平和的方式，也為生活中帶來不一樣的色彩。（編輯：管中維）1110429

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