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農遊券、i原券別放過期 把握4/30期限使用

2022/4/29 22:40
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）農遊券使用期限到明天（4月30日），農委會統計到今天用券率已92.84%，提醒可線上刷券。i原券明天也是最後一天，原民會統計至25日使用率43.8%，呼籲記得使用。

農委會表示，面額新台幣888元、累計發出146萬4791張的農遊券，統計至今天傍晚5時，總領券數143萬4948張，包含已領未使用10萬2708張、已使用但未用完面額4萬8440張、已使用完畢128萬3836張。

農委會並說，根據以上統計張數，領券率為97.96%。用券率部分，以累積用券金額11億6689萬7444元計算為91.58%，若以票數計算則為92.84%。

農委會提醒中獎者，明天是最後一天，若無法出門消費，可到農遊券官網，依序進入「去哪裡消費」、「農遊券攻略」，然後點選「疫情免驚！在家也能用農遊券」，可善用優惠消費方案進行線上刷券，網址連結為https://bit.ly/3uZD5e6。

原民會的i原券使用統計則是截至25日止，已有2萬6080人使用，使用率43.8%，累計回饋金額為2548萬839元，提醒中獎民眾記得在30日使用。

另外，客委會發出的客庄券2.0，使用期限到5月底。客委會統計，截至28日，領券數約37.3萬份、領券率約93%，用券數約28.1萬份、用券率約71%，交易總金額約1.39億元，提醒民眾記得在期限前使用。（編輯：管中維）1110429

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