統測考生234人確診 2220人隔離試場應試

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111學年度四技二專統一入學測驗30日登場，因應COVID-19疫情，台灣科技大學考場安排服務人員在校門口為考生消毒、量體溫。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）四技二專統一入學測驗今天登場，受到COVID-19疫情影響，教育部統計有234名考生確診不能應考，居家隔離、居家檢疫等共2220名，安排到696間隔離試場應試。

四技二專統一入學測驗4月30日、5月1日登場，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部日前宣布確診考生不能應考，被通報匡列為居家隔離、居家檢疫的考生，則是安排隔離試場應試。

教育部截至今天上午9時統計，共有234名統測考生確診，被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況共2220人，（29日上午統計為108名確診、335名須到隔離試場）。

台灣科技大學是台北三考區的統測試場之一，教務長阮聖彰上午接受聯訪表示，在台科大考生共2061人，主要是設計、外語、家政群，以及少數化工、護理、海事群。

阮聖彰表示，校方準備了隔離試場3間，提供給居檢或居隔考生；另有防疫試場4間，則是預備給臨時發燒或有症狀的考生應試，每間試場按規定容納5到9名考生。

阮聖彰表示，為維護考生健康，試場教室都有加強清潔、消毒，同時加強試務人員的人數和防疫準備。今天的考試告一段落後，也會徹底清消一次，讓考生明日有安全的環境應試。

阮聖彰提到，台科大試場截止目前為止，暫沒有考生被匡列隔離，因此也還沒啟用隔離試場。（編輯：陳政偉）1110430