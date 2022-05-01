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北市交團員快篩陽性 衛武營音樂會緊急喊卡

2022/5/1 09:55（5/1 10:46 更新）
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台北市立交響樂團1日下午在衛武營的音樂會「冰雪烈焰－殷巴爾與陳毓襄」，因有管樂團員出發前快篩為陽性，全團緊急取消演出，已購票的民眾可辦理全額退費。圖為殷巴爾（Eliahu Inbal）（後左）指揮北市交與鋼琴家陳毓襄（後右）排練。（北市交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月1日
台北市立交響樂團1日下午在衛武營的音樂會「冰雪烈焰－殷巴爾與陳毓襄」，因有管樂團員出發前快篩為陽性，全團緊急取消演出，已購票的民眾可辦理全額退費。圖為殷巴爾（Eliahu Inbal）（後左）指揮北市交與鋼琴家陳毓襄（後右）排練。（北市交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月1日
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（中央社台北1日電）台北市立交響樂團今天下午在衛武營的音樂會「冰雪烈焰─殷巴爾與陳毓襄」，因有管樂團員出發前快篩為陽性，全團緊急取消演出，已購票民眾可辦理全額退費。

台北市立交響樂團今天發布新聞稿，北市交團員配合衛武營國家藝術文化中心防疫措施，無法戴口罩演出的團員（管樂團員）演出前都須當日快篩，以及提供疫苗接種證明。今早有管樂團員各自在家快篩，有團員快篩結果為陽性，故取消本場演出，相關接觸者將依中央疫情指揮中心規定進行隔離。

台北市立交響樂團表示，已購買這場音樂會票券的觀眾，可於5月16日前透過OPENTIX售票系統辦理全額退票。（編輯：方沛清）1110501

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