本土病例數再創新高？陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北1日電）COVID-19疫情不斷升溫，今天新增本土個案數是否再創新高備受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將在下午2時疫情記者會說明最新概況及相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增1萬5033例COVID-19本土病例，創疫情以來新高，新增3例死亡個案；確診個案中增3例重症、15例中症，其中7人沒打過任何1劑疫苗，年紀最小的僅10多歲。

指揮中心設置確診個案自主回報疫調系統，今天起正式上線，疫調單大致有4個大題必須填寫，確診者填寫個人資料，包含手機號碼、居住地址、職業或身分別、服務學校或公司等，填寫最早出現症狀日期或檢驗陽性日期、密切接觸者、是否有慢性疾病等。

本土疫情上升，家用快篩試劑需求增加，快篩實名制今天週日開放全民皆可買，不論身分證字號尾數單雙號，每人可憑健保卡或居留證到健保特約藥局或偏鄉衛生所購買一盒5入，共新台幣500元。指揮中心強調，快篩實名制週末全額配送，不會停賣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

指揮中心統計，今年1月1日至4月29日本土病例共7萬4976例，其中7萬4769人為輕症或無症狀，占比為99.72%；中症個案共185人，占比0.25%；重症累計22例，10人治療中、12人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為54人。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：管中維）1110501