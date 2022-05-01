台鐵停駛 高雄、新左營站上午旅客零星多為臨時行程

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄1日電）台灣鐵路工會今天發起不加班活動，表定列車全部停駛。高雄站、新左營站上午僅有零星旅客搭乘類火車，9時後才開始陸續增加，多為臨時安排行程、不知道停駛的民眾。

台鐵工會發起五一不加班，今天所有表定班次全部停駛，僅有少數加班車。因應高雄往屏東、經南迴往台東無替代大眾運輸，公路總局從新左營火車站和高雄火車站分別開出多輛類火車班次，疏運往返旅客。

高雄站現場站務人員表示，上午往台東方向旅客不多，10時前僅開出3輛類火車班車，疏運約10名旅客；往屏東班次則從上午5時30分就開始有旅客前來搭乘，但每半小時一班的類火車乘客都是個位數，到上午9時後才開始有較多旅客。

一早到高雄站準備搭車的陳小姐說，自己臨時有事要到屏東，完全不知道表定列車停駛，在投幣式售票機買了票才發現，一度還以為是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情台鐵減班，還好馬上就有人引導自己到轉乘地點搭客運，也清楚告知搭車方式和班次。要往屏東的羅先生說，自己也是臨時安排，到車站才發現要搭客運，班表也跟火車不一樣，要稍微等一下。

高雄站長上官慧珠說，可能多數有既有行程的旅客，都已經更改行程或改搭其他運具，相較平常假日高雄站約有2到3萬人次搭車，今天的旅客很少，而且多是臨時安排行程的民眾。

公路總局派員在新左營站舉牌引導乘客搭乘類火車客運路線。現場工作人員表示，截至上午9時30分，各班次均僅零星個位數乘客搭乘，但仍照表準時發車，預估尖峰時刻在中午或下午1時後。

到新左營站搭乘類火車客運的張先生說，他要到屏東潮州，但不知道台鐵幾乎所有列車都停駛，是到了現場，才在工作人員說明導引下，改搭類火車。

要到台東太麻里的湯小姐說，她也是到現場才知道沒有火車可以搭，所以改搭類火車客運。她說，不能搭火車真的很麻煩，還好今天不是有什麼急事，否則真的會被耽誤行程，對遊客相當不便。

新左營站長劉俊哲表示，新左營站今天上班運務人員有5名，臨時人員2、3人，並動員本來就都在車站協助服務的志工早、午、晚班超過10人，偕同公路總局人員引導旅客；高雄站方面，上官慧珠表示，美術館站到科工館站之間各站含高雄站，上班人數與平時差不多，全力引導民眾乘車。（編輯：陳仁華）1110501