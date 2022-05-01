類火車壽豐擦撞限高桿 車上無乘客

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會發起五一不加班，交通部規劃12條類火車路線疏運。公路總局今天說，上午一班從花蓮到台東的類火車在壽豐擦撞限高桿，車上無旅客，車輛會換掉，不會繼續行駛。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛，交通部安排疏運12條類火車路線。

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交通部公路總局花蓮監理站長李東林接受媒體電訪表示，撞到限高桿的車輛是類火車花蓮到台東，早上7時的第3班車，由花蓮遊覽汽車股份有限公司負責營運，在壽豐火車站停車時，因為要掉頭轉向，原本認為可以通過車站的限制高度，不料就輕輕碰撞了一下。

李東林說，車輛有些微受損，包含板金凹了一點，玻璃有裂縫，司機認為沒有特別狀況就一路開到台東，目前已經要求不能繼續使用這輛車，要等到修復完成後才能繼續使用。（編輯：管中維）1110501