更多編輯台推薦新聞：
台鐵5/1臨時區間車18班、類火車12路線時刻資訊這裡查
生活

台鐵5/1臨時區間車18班、類火車12路線時刻資訊這裡查

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬5033例 啟動確診自主回報系統

防疫整理包》本土確診1萬5033例 啟動確診自主回報系統

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》本土1萬6936例 中重症47例增3死
首頁 / 生活

類火車壽豐擦撞限高桿 車上無乘客

2022/5/1 13:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會發起五一不加班，交通部規劃12條類火車路線疏運。公路總局今天說，上午一班從花蓮到台東的類火車在壽豐擦撞限高桿，車上無旅客，車輛會換掉，不會繼續行駛。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛，交通部安排疏運12條類火車路線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通部公路總局花蓮監理站長李東林接受媒體電訪表示，撞到限高桿的車輛是類火車花蓮到台東，早上7時的第3班車，由花蓮遊覽汽車股份有限公司負責營運，在壽豐火車站停車時，因為要掉頭轉向，原本認為可以通過車站的限制高度，不料就輕輕碰撞了一下。

李東林說，車輛有些微受損，包含板金凹了一點，玻璃有裂縫，司機認為沒有特別狀況就一路開到台東，目前已經要求不能繼續使用這輛車，要等到修復完成後才能繼續使用。（編輯：管中維）1110501

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族