中市和平雙崎部落健康站爆群聚 3確診8快篩陽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市民政局長吳世瑋3日在線上防疫記者會表示，雙崎部落健康照護站的1名照護員及2名長者確診，市府特別設置簡易快篩服務站，3日共快篩145人，其中8人呈現陽性，將以防疫巴士載送至部立豐原醫院，進一步PCR採檢與後續處置。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市和平區偏鄉雙崎部落也發生疫情，台中市政府民政局長吳世瑋說，雙崎部落健康照護站的1名照護員及2名長者確診，市府今天前往設快篩站，有8人快篩陽將後送醫院採檢。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已擴散台中山區部落，市長盧秀燕下午在線上防疫記者會中指出，和平區雙崎部落文化健康照護站有3人昨天出現發燒症狀，經快篩陽性，後送衛生福利部豐原醫院進行PCR採檢陽性確診。

在健康站發生群聚感染後，盧秀燕表示，衛生局及和平區衛生所今天特別設置簡易快篩服務站，市府團隊下午2時至4時前進雙崎運動公園廣場，協助確診者同住家人、照護站長輩及其他3名照護員等進一步採檢快篩，即時控管疫情。

民政局長吳世瑋表示，由於雙崎及達觀部落快篩試劑取得不易，衛生局及和平區衛生所特別設置簡易快篩服務站，除下午2時至4時至雙崎運動公園廣場採檢快篩，交通局也調派防疫巴士到篩檢地點待命。

吳世瑋指出，雙崎部落健康照顧站平常服務42名長者，在1名照護員及2名長者確診後，今天共快篩145人，其中8人呈現陽性，將以防疫巴士載送至部立豐原醫院，進一步PCR採檢與後續處置。

吳世瑋提醒，非屬確診個案的同住家屬、同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸同事，或未具有咳嗽、喉嚨痛、發燒、流鼻水或鼻塞、打噴嚏、疲勞、肌肉痠痛、夜裡盜汗、頭痛等症狀者，或者家中已領有快篩試劑者，為避免群聚感染，請待在家中並做好自我防護，正確佩戴口罩、勤洗手及環境消毒。（編輯：陳仁華）1110503