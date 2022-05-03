教育部配發50萬劑快篩 供居隔教職員工生使用

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（中央社記者許秩維台北3日電）近日各地都在搶購快篩試劑，教育部今天表示，昨天上午已配送第1批50萬劑快篩試劑至各縣市教育局（處），供各級學校教職員工生進行居家隔離所需使用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心日前宣布居家隔離「3+4」方案，包含居家隔離3天、自主防疫4天。

教育部今晚發布新聞稿指出，考量被匡列居隔的教職員工及學生，在居隔3天、自主防疫4天期滿後，必須快篩陰性，才可恢復實體上課；昨天經行政院長召開擴大防疫會議裁示，由指揮中心提供教育部快篩試劑，並轉發至各縣市教育局（處），提供各級學校教職員工生進行居家隔離所需使用。

教育部指出，昨天上午已配送第1批50萬劑快篩試劑至各縣市教育局（處），提供各縣市快篩試劑基礎存量，後續也將依各縣市疫情狀況與快篩試劑需求，持續提供快篩試劑與必要協助，以維護校園健康安全，保障學生受教權益。（編輯：張雅淨）1110503