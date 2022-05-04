吳德榮：受鋒面影響 母親節各地易有陣雨或雷雨

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象專家吳德榮表示，今天起各地氣溫逐日回升，東半部易有陣雨、西半部則是山區短暫雨；母親節（8日）起受「梅雨季」第2道鋒面影響，大氣不穩定，各地易有局部陣雨或雷雨。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低氣溫在宜蘭五結鄉攝氏17.1度；各區最低氣溫大多在17至20度之間。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，中層仍有鬆散雲層移入，為西半部近山區帶來零星飄雨；各地氣溫回升，北舒適南微熱、早晚涼。

吳德榮表示，明天、6日仍受偏東風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨，各地氣溫逐日回升；7日大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，8、9日「梅雨季」第2道鋒面影響，激發對流，各地轉有局部陣雨或雷雨；10日鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有對流發展。

吳德榮提醒，第2道鋒面雖然還不是「滯留鋒」，但在通過前後，大氣很不穩定，容易有強對流被激發，應注意其所伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨。（編輯：戴光育）1110504