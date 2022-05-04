更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活

吳德榮：受鋒面影響 母親節各地易有陣雨或雷雨

2022/5/4 08:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）氣象專家吳德榮表示，今天起各地氣溫逐日回升，東半部易有陣雨、西半部則是山區短暫雨；母親節（8日）起受「梅雨季」第2道鋒面影響，大氣不穩定，各地易有局部陣雨或雷雨。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低氣溫在宜蘭五結鄉攝氏17.1度；各區最低氣溫大多在17至20度之間。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天受偏東風影響，迎風面低層水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，中層仍有鬆散雲層移入，為西半部近山區帶來零星飄雨；各地氣溫回升，北舒適南微熱、早晚涼。

吳德榮表示，明天、6日仍受偏東風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨，各地氣溫逐日回升；7日大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，8、9日「梅雨季」第2道鋒面影響，激發對流，各地轉有局部陣雨或雷雨；10日鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有對流發展。

吳德榮提醒，第2道鋒面雖然還不是「滯留鋒」，但在通過前後，大氣很不穩定，容易有強對流被激發，應注意其所伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨。（編輯：戴光育）1110504

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族