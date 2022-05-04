標誌、標線規則亂 立委籲地方試辦佳擴及全國

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）朝野立法委員今天都提出全台標誌、標線規則亂象，增加交通風險，促交通部對地方辦成效不錯的案例，納入擴及全國適用規劃。

交通部長王國材今天應邀到立法院交通委員會，報告「全國道路標線設計及號誌設置標準不一，對交通安全影響評估與改善措施」。

民進黨立法委員林俊憲指出，交通違規事件原因中，不依規定轉彎排第3名，每年破百萬件，標誌、標線是一大問題，不當的標誌、標線讓馬路如陷阱，曾有民眾開車遇到路口同時有左轉及右轉標誌，結果民眾直行反而變違規。

林俊憲說，台灣的標誌、標線規則是抄日本，但不像日本無論是標誌、標線的比例，字體與排列方式，都規定的非常詳細，交通部只有做半套，造成辨識不易，增加風險，且改了29次，沒有一次改到重點，全台各地標誌、標線都長得不同。

林俊憲提到，地方有試辦不錯的標誌及標線案例，他查了一下，近5年地方政府就試辦了11件，例如台南市試辦偏移左轉車道設計，但交通部卻未納入規劃全國通用，很難理解。

林俊憲又以可讓車輛自動減速的楔型標線為例，高雄市及台北市分別在2012年及2020年試辦成效良好，今年初南投縣也在集集鎮試辦，交通部應積極回應。

王國材說，尊重地方針對地方交通需求，試辦因地制宜的標誌、標線，他會進一步了解，為何地方不錯的成效，未列入全國通用考量。

國民黨立法委員葉毓蘭以照片實例，列舉各地交通標誌、標線都不一樣，並形容有些標誌像公路版貪吃蛇，要停或要走看不懂。

葉毓蘭說，四不像的標誌、標線設計俯拾皆是，民眾守法不知從何守起，規定明明是快車道不得左轉，慢車道不得右轉，卻又規定有設標誌、標線可除外，但書加巧門，變成什麼情況都可以，不但易讓人混淆，還處處是陷阱。

葉毓蘭建議，設置全民監督專區，發現號誌、標誌、標線及交通島設計不當，可立即上網反應，並聽取交通專家的意見改善。（編輯：李亨山）1110504