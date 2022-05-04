台東端午返鄉專車5日開賣 是否停駛台鐵工會討論中

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）端午節台鐵局台東返鄉專車5日開始售票，台鐵工會台東分會表示，端午節是否停駛還在討論中。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，端午節台鐵返鄉專車票5日0時在台鐵購票系統開放訂票，另於開賣當日9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。

這次返鄉專車提供樹林到台東1列車次，以及端午節後的返工專車台東到樹林1列車次，每列車366座位。返鄉專車（樹林至台東）為6月2日下午5時55分普悠瑪6178車次；返工專車（台東至樹林）為6月5日下午1時11分普悠瑪6177車次。

台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科長賴宣愷接受中央社記者電話訪問表示，凡國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或以上兩者的配偶及直系血親一親等的鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格（為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗）。

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台東縣政府提醒民眾，端午節返鄉專車是台鐵局僅提供返鄉、返工各1往返的列車服務，因此，將無法提供換票服務，若須更換「台東縣政府年節返鄉專車」以外的列車車次，要先退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理，歡迎鄉親把握機會及早訂票。

民眾擔心端午節台鐵工會是否「罷工」，台鐵工會台東分會理事長張博翔表示，端午節是否停駛目前還在討論中，等待台鐵工會最後的決策。（編輯：郭諭儒）1110504