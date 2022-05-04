台大性平會學生委員政見惹議 立委盼有審查機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院教育及文化委員會4日審議「大學法」相關修正案，教育部長潘文忠（圖）表示，他贊同涉及學生權益的討論，應要有學生代表「出席」表達意見；並強調，學生是學校裡非常重要的成員之一，應受重視。中央社記者王騰毅攝 111年5月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）台灣大學將選舉性別平等委員會學生委員，部分候選人提出「制裁台女」、訂閱色情網站等政見，在網路上引發討論。立法委員建議比照中央選舉委員會作法，建立政見審查機制。

台大預計6日進行「十合一」選舉，選出各類學生代表，其中包括性別平等委員會學生委員5人，部分候選人政見引發爭議，例如「制裁台女、終結噁男」、「一拳一個自助餐（指女權自助餐）」、學校期刊增訂成人情色網站、在校內草皮設置性專區等，在網路上引發廣泛討論。

立法院教育及文化委員會今天審議「大學法」相關修正案，民主進步黨籍立委吳思瑤質詢時提到，上述政見說威脅女權人士，還說加害人是可憐蟲，「是何等顛倒的性平意識。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳思瑤提到，言論自由不能無限上綱，政府在辦理選舉時，中央選舉委員會就有審查機制，如果候選人政見主張叛國、違反善良風俗、犯法，或是常見的污辱對手等，中選會是可以要求修改，否則不予刊登，「尊重大學自治，也要兼顧性平教育。」

對此，潘文忠表示，上述候選人的政見不符合性平教育重視的理解、包容、互相尊重。會在尊重大學自治的前提下，適當提醒相關學生選舉，應有民主機制和相關程序，避免台大的爭議重演。（編輯：張芷瑄）1110504