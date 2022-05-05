四技二專技優甄審5996個名額 不採計統測成績

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（中央社記者許秩維台北5日電）111學年度四技二專技優甄審入學提供5996個名額，不採計四技二專統一入學測驗成績，招生報名費繳交及資格審查登錄申請自今天起受理申請。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，111學年度四技二專技優甄審入學採個別報名方式辦理，先繳報名費後辦理資格審查，5月5日上午10時起至11日下午5時受理報名費繳交及資格審查登錄申請。

111學年度四技二專甄審入學共有76所科技校院及大學，提供1402個系科（組）學程、5996個名額，不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高級中等學校畢（結）業生或具同等學力的學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝及技術士職種（類）」者均可報考。

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考生須先至111學年度四技二專聯合甄選委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill）取得報名費繳款帳號，於5月10日晚間12時前繳交報名費，並於5月11日下午5時前完成資格審查資料登錄。

技專校院招生委員會聯合會將於5月17日上午10時公告資格審查結果，通過審查者須於5月20日下午5時前，選擇甄審校系科（組）、學程，最多可報名5個校系科（組）、學程（但各校可限制考生僅能報名該校1個系科組、學程），並於該校自訂繳費截止日前，依規定繳交指定甄審費用。（編輯：管中維）1110505