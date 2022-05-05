世界麵包大賽奪冠 推手徐紹桓返校展出復刻品

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黎明技術學院專技助理教授徐紹桓率團隊打造夢幻麵包作品「美女與野獸」，助台灣在法國路易樂斯福世界盃麵包大賽奪下團體首冠，5日光榮返校。中央社記者沈佩瑤新北市攝 111年5月5日

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（中央社記者沈佩瑤新北5日電）黎明技術學院專技助理教授徐紹桓團隊打造夢幻作品「美女與野獸」，在法國路易樂斯福世界盃麵包大賽為台灣奪下團體首冠。徐紹桓今天光榮返校，不但將升任副教授，現場並展出復刻作品。

法國路易樂斯福世界盃麵包大賽有「烘焙界奧林匹克」之稱，台灣隊首度拿下團體冠軍。黎明技術學院今天舉行「世界麵包冠軍、台灣技職之光」記者會，開場由學生端著冠軍麵包引導徐紹桓入場，象徵傳承與品質保證。

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黎明技術學院校長林明芳頒發副教授聘書後致詞說，徐紹桓獲世界冠軍，學校不僅將他升為副教授，同時發給彈性薪資新台幣24萬元，作為肯定他創新研發、為校爭光、為國爭光的獎勵。

徐紹桓這次以女兒最愛的電影「美女與野獸」為靈感，創造出以愛為主題的藝術麵包，他接受媒體聯訪時笑說，準備比賽過程中試做了很多次，他都會拆下怪獸的頭帶回家給女兒玩，某天女兒抱怨「怎麼都是怪獸？我要美女！」現場笑聲一片。（編輯：屈享平）1110505

黎明技術學院專技助理教授徐紹桓（右）率團隊打造夢幻麵包作品「美女與野獸」，在法國路易樂斯福世界盃麵包大賽助台灣奪下團體首冠，他5日光榮返校，校方也宣布徐紹桓將升為副教授。中央社記者沈佩瑤新北市攝 111年5月5日