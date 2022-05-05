張忠義為身障發聲難買快篩 新北：社福可協助

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北5日電）台灣最知名的連體嬰張忠義今天為身障發聲表示，長時間排隊買快篩相當辛苦，還不一定買得到。新北市社會局說，可以聯繫社福中心協助；市議員蔡淑君主動伸援解決困境。

住在新北市林口區的張忠義，與其過世的哥哥張忠仁，是亞洲第一例接受分割手術重獲新生的連體嬰。他今天在臉書Facebook限時動態貼文表示，弱勢族群要買快篩比一般人更難買得到，「你用1隻腳站2小時看看，有幾個可以站那麼久，重點還不一定買得到」，誰可以幫忙跟政府溝通。

張忠義表示，類似他的身障者困境很普遍，他知道新北市議員蔡淑君在林口成立「家用快篩救急站」，廣發給「3+4」居隔民眾及小孩陪同者，解決沒有快篩無法出門的煩惱，但他自己不是匡列對象，因此要將資源留給需要的人。

蔡淑君接受中央社記者電訪表示，有善心人士透過管道訂到快篩試劑並送到服務處，指定要她幫忙迫切需要者，她即成立「家用快篩救急站」，民眾憑政府的簡訊、隔離通知書等資料，就近向里長登記索取，1人限定2支，以將資源留給最急需者。

蔡淑君說，獲悉張忠義的困境後，已請助理主動聯繫協助，將快篩試劑送至社區。她今天也在市議會臨時提案，詢問針對0至2歲接受托育的幼兒，能否協調開設專屬的幼兒篩檢站。

對於張忠義的請命，社會局長張錦麗告訴中央社記者，若身障或是弱勢民眾有快篩需求，可致電新北各地社福中心，會安排志工協助購買或設法找到快篩試劑提供。

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張錦麗說，民代擔心年齡很小的幼兒到篩檢站會有感染風險，市府正研議調派衛生醫療人員至指定處所，成立幼兒專屬快篩站，這幾天會有結果。

市長侯友宜今天接受聯訪時表示，每天都面臨民眾向他陳情買不到快篩，民怨沸騰；尤其，新北市人口多數量少，已向中央反映，只要快篩試劑夠、量能足，民眾才能協助防疫並檢測健康，盼民眾可容易買到快篩且價錢要平民化。（編輯：張銘坤）1110505

台灣最知名的連體嬰張忠義5日在臉書（Facebook）為身障發聲表示，弱勢族群要買快篩比一般人更難買得到。新北市社會局說，可以聯繫社福中心協助。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月5日