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教師防疫負擔大 教育部朝簡化調整

2022/5/6 17:13
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（中央社記者陳至中台北6日電）全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指近日COVID-19本土案例增，學校人力本就緊繃，還要幫忙疫情調查、發送快篩試劑，讓教師疲於奔命。教育部稍晚回應，作業會朝簡化調整。

全教總理事長侯俊良表示，近日收到各縣市教師陳情，認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）校園防疫政策，讓教師疲於奔命，要多負擔許多原屬社政與醫療體系的工作，難以兼顧教學。

全教總文宣部主任羅德水也表示，防疫政策經常調整，中央和地方規定不一。且停課、復課輪替速度加快，同時要兼顧線上和實體教學，也讓教師困擾。

全教總呼籲，不應強加教育人員無限上綱的防疫任務，希望中央與地方主管機關簡化校園防疫作為，減輕學校壓力，也讓師生家長有所依循。

對此，教育部今天稍晚以文字回應媒體指出，感謝全國老師及家長因應疫情變化，投入並配合校園防疫相關措施，一同維護學生的受教權益。

教育部強調，因應疫情變化，會持續和中央流行疫情指揮中心、各地方政府溝通對話，讓相關作業朝簡化方向規劃調整，並支援學校防疫資源需求。（編輯：張芷瑄）1110506

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