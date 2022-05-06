蘭嶼綠島疫情升溫 目前醫療量能尚足夠

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東離島COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，從4月底至今，蘭嶼累計27例、綠島32例，包括3個月、8個月嬰兒；台東縣衛生局表示，目前離島醫療量能尚足夠。

台東縣衛生局長黃明恩今天下召開台東疫情線上記者會。黃明恩表示，台東縣今天新增169名確診者，其中外縣市醫院通報3名，年齡介於0歲至81歲不等。從疫調結果推論，105名為居家隔離者期間確診，校園、職場及家庭活等社區感染有59名、外縣市足跡2名。另長濱鄉某村近期有北部民眾返鄉奔喪，造成村內群聚感染，目前累計確診20名，另有24名居家隔離中。全縣目前累計居隔共5005名，1463名仍隔離中。

某老人養護機構群聚部分，今日再新增4名居隔期間陰轉陽個案（3名員工、1名住民），累計共74名確診（工作人員18名、住民56名）。昨晚新增1名住民因血氧下降已安排住院。

醫療量能方面，目前台東縣醫院收治COVID-19病床使用率有18.3%（147床已收治27床），收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為62.5%（120床已收治75床），居家照護的部分累計有538人，已解除109人，仍有429人仍管理中。

另外，蘭嶼、綠島疫情近日升溫，5月至今綠島有27名確診，累計32例，蘭嶼5月至今有26名確診，累計27例。其中蘭嶼有3個月和8個月大嬰兒確診，8個月大嬰兒昨天併發肺炎由空勤直升機以隔離艙送回台東就診，台東馬偕醫院今天表示，嬰兒已退燒，情況穩定。

黃明恩表示，目前蘭嶼有70名匡列居家隔離，醫療量能尚足夠，如果確診有需要，或是病情惡化，衛生局會協助空轉到台東就醫。

有關家庭快篩劑問題，黃明恩表示，台東縣4月27日起即啟動家用快篩試劑實販售服務，台東縣政府更對於無販售點之鄉鎮，積極向中央爭取，自明天起，新增卑南、關山、成功3鄉鎮衛生所提供快篩試劑販售，將由21家健保藥局及11家衛生所提供快篩試劑銷售，希望讓更多有需要的民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，以利控制疫情，並維護民眾健康之權益。（編輯：黃世雅）1110506