北農1市確診數降、2市增 批發市場新指引如期上路

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會副主委陳駿季表示，全國農、漁、畜批發市場今天起執行跟確診者密切接觸者以篩代隔的防疫新指引。北農統計，1市3日起入場皆快篩的確診數已降，2市近日才篩，確診數較多。

國內COVID-19本土疫情擴大，本週台北農產運銷公司從3日起於1市推行入場皆須快篩陰性才能進入的交易措施，以確保北農經營的台北果菜批發市場1市能正常交易；之後考量2市人力也會支援1市，近日讓2市也執行入場者都要快篩規定。

對於執行成效如何，北農總經理翁震炘接受中央社記者電話訪問時說，執行快篩陰性才能入場之前，北農累計確診200多人，確診高峰是4月24日到26日，5月3日在1市推動快篩上路，當天新增確診13人，4日就降至5人，5日降至0人，顯示有效。

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針對2市近日才執行入場快篩陰性才能進入，農委會農糧署副署長姚志旺補充，截至昨天（5日），北農1及2市新增確診數共23人，都來自2市；今天（6日）新增確診數共34人，包含1市5人、2市29人。陳駿季說，北農2市人力不足、有點吃緊，已由1市調度支援。

另外，陳駿季說，北農之前確診隔離的人陸續解隔離，已恢復上班，所以今天起北農依照既定規劃，跟全國農、漁、畜拍賣市場一起施行防疫新指引，都是跟確診者密切接觸者以篩代隔，不再是入場者都要快篩，藉此兼顧快篩劑被有效運用，並維持全國農產正常交易、供應上市。（編輯：陳政偉）1110506