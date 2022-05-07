大專生公部門見習計畫 暑假職缺陸續開放

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台灣師範大學政治系學生郭映辰110年參加大專生公部門見習計畫，前往法務部調查局兩岸情勢研析處見習，在調查局史料特藏室協助史料整理及圖書管理。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年5月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部青年發展署推動「大專生公部門見習計畫」，今年第二梯次（7至8月）職缺已陸續開放，包括文化部、交通部、衛生福利部等，35歲以下、大專在學青年可投履歷。

很多年輕人考慮投入公職考試，事前卻不瞭解公部門的生態，而陷入徬徨。教育部協調政府各單位，每年開出550到650人次的見習職缺，提供給35歲以下的大學在學生申請。

教育部今天發出新聞稿指出，今年第二梯次（7至8月）的職缺，已陸續在「RICH職場體驗網」上釋出。有文化部、交通部、衛生福利部、教育部、經濟部等單位職缺可供選擇。

台灣師範大學政治系學生郭映辰110年參加大專生公部門見習計畫，前往法務部調查局兩岸情勢研析處見習，在調查局史料特藏室協助史料整理及圖書管理。

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郭映辰提到，特藏室中收藏許多珍貴的兩岸時期史料，在協助整理歷史文件與期刊校稿中，了解許多有關國家發展歷史，也加深了對法務部調查局業務的認識。

公部門見習計畫有每小時新台幣168元的見習津貼，每月見習時數固定50小時。見習生屬於勞動基準法規範的「技術生」而非工讀，以學習為目的，與見習機關無僱傭關係，有投保勞保但不提撥勞工退休金。相關職缺可參考RICH職場體驗網。（編輯：張芷瑄）1110507