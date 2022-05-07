台東增261名確診 2養護機構群聚123人染疫

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東今天新增261名確診案例；2間養護機構群聚案例，分別有120人、3人確診。上午已對第2家養護機構同棟大樓的108人進行全員PCR採檢，目前等待報告中。

台東縣衛生局長黃明恩下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。依公布數據，新增261名確診者，210名為戶籍或居住地在台東、51名為外縣市醫院通報。疫調結果初步推論，其中150例為居隔者確診、社區感染人數60人；全縣目前累計居隔5200人，1263人仍隔離中。

對於近期陸續2間養護機構群聚案例，黃明恩表示，第一間機構全院已首次完成PCR採檢，並安排定期PCR複檢，昨日再次針對分艙分流的132名住民及行政人員PCR採檢，新增46人確診（員工16人、住民30人），累計120人確診（員工34人、住民86名）。

目前已安排14名個案住院，經評估由於機構收治量能負荷量大，今天將針對留置機構內23名80歲以上長者優先轉移至醫院收治，避免高重症風險。

另一機構的清潔員呼吸道症狀快篩陽性、PCR採檢確診後，緊急匡列密切接觸者PC採檢後，1名照服員及1名住民也確診，隨即疫調發現3名確診個案都在同棟大樓工作。上午已對同棟大樓的108人（員工24人、住民84人）PCR採檢，目前等待報告中，同時也限制員工及住民交叉流用避免造成群聚擴大、落實配戴口罩及勤洗手，以及有症狀立刻安排PCR採檢。

今天校園新增38生、5師確診，累計261生、28師。調整或新增暫停實體上課學校部分，目前全縣有17所國中小(含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班) 暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。另外，綠島昨天累計32人確診，今天再添7人，累計39人確診。

黃明恩表示，目前台東縣醫院收治COVID-19病床使用率達20.4%（147床已收治30床）；收治輕症的加強版集中檢疫所收治量達65%（120床已收治78床）。居家照護部分累計590人，已解除113人，仍有477人仍管理中。（編輯：孫承武）1110507

（台東縣政府提供）

（台東縣政府提供）