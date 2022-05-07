學生匡列新制將上路 高市府：每人多發一支快篩

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中央7日宣布調整隔離匡列、校園防疫原則，高雄市長陳其邁（左2）傍晚召開專家會議後再度舉行記者會，宣布最新防疫政策調整作為。中央社記者曾以寧攝 111年5月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）中央今天修改隔離匡列、校園防疫原則。高雄市政府表示，針對被匡列放防疫假的同學，將每人多發一支快篩試劑，在回家當天、有症狀和回校前都可使用，其餘規定則配合中央。

中央今天修改隔離匡列、校園防疫原則，高雄市長陳其邁傍晚召開專家會議，並再次舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議宣布最新防疫政策修改情況。

高雄市政府教育局長謝文斌表示，因應中央修改校園防疫規定，高雄市各級學校比照辦理。但是針對國小以下確診者所屬班級同學和老師、國高中確診者所屬班級座位九宮格同學、各校課程及社團人員等被匡列放防疫假的對象，中央規定學校提供1人1劑快篩試劑，高雄市各級學校則將發給每人2劑快篩試劑。

各級學校住宿學生，同寢室室友比照同住親友進行居家隔離部分，謝文斌說，維持1人給予3劑快篩試劑。

陳其邁說明快篩試劑使用時機，包含被通知回家當天、防疫假期間如果有出現症狀，也可以做快篩，陽性就去篩檢站做PCR，若都沒有異狀，第3天回學校前再快篩一次。

至於中央修改停課標準，高市是否會有學校解除停課，陳其邁說，將依中央公布規則辦理。

高市府下午公布今天新增2124本土病例，其中職場接觸者就占了589例，其2/3屬職場群聚感染。媒體詢問，中央放寬同工作場域密切接觸同事為自主應變對象，是否擔心疫情在各職場傳播。

陳其邁說，以前的做法是居家隔離，現在就是以篩代隔，但這個改變要有配套，每個職場的防疫長、負責人務必要落實疫情通報，如果職場有人發生群聚感染的時候，防疫長就要很警覺，務必通報衛生局，市府會進行疫情監測。如果是在醫院、安養機構、學校等高風險場域，衛生局會介入疫調、進行相關應變措施。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，各公司的防疫長很重要，務必掌握同仁的健康狀況，對於茶水間、洗手間等高風險場域，務必要做好清消、分流。

潘炤穎也提醒，如果有發現同仁健康有警訊，務必要就醫，高雄市政府從1月起就有與1111家合約醫療院所合作，只要有上呼吸道症狀就醫，醫生評估有染疫疑慮，就會提供免費快篩試劑。（編輯：謝雅竹）1110507