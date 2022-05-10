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科技校院繁星甄選放榜 錄取率58.1%

2022/5/10 13:21
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（中央社記者許秩維台北10日電）111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天放榜，今年提供2670個名額，3589人報名，最後錄取2086人，錄取率58.1%。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，今年共51所科技校院和1所大學參與科技校院繁星甄選招生，合計提供2670個名額，有3589人報名，每人平均填10.7個志願，最後錄取2086人，錄取率58.1%。

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根據「111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」統一分發資料，97.5%的技術型高中至少有1名學生錄取國立科技校院，74%錄取生以前5個志願錄取學校，另有19所偏遠地區的技術型高中參與科技繁星甄選，學校推薦考生的錄取率為59%。

技專校院招生委員會聯合會提醒，獲分發的錄取生，無論放棄與否，一概不得參加四技二專甄選入學招生；如欲參加四技二專技優甄審招生、日間部聯合登記分發招生，須於5月16日中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，並以電話確定學校已收到傳真，才算完成放棄程序。（編輯：管中維）1110510

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