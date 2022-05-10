台電：零星停電多屬配電系統問題 頻率已逐年下降

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（中央社記者曾智怡台北10日電）台灣電力公司今天表示，民眾通報及媒體關注的零星區域停電事故，多屬配電系統停電，配電設備攸關民眾用電權益，台電積極推動改善，停電頻率數據呈逐年下降趨勢，盼外界正視台電復電的努力與改善成果。

關於外界質停電事故數據「動手腳」，將停電「甩鍋」給野生動物。台電澄清，每戶平均停電次數與時間，都如實公佈於台電官網，同時，只有徹底分析事故主因加以改善，才能治本。

台電表示，各界詮釋、解讀數據的方向不同，台電予以尊重；多年來，台電採取許多改善措施及搶修作為，包括每逢颱風造成停電，都能見到台電人員冒風雨搶修的身影，希望外界正視台電的努力與改善的成果。

台電指出，零星區域停電事故多屬配電系統停電，台電都第一時間趕赴現場搶修、迅速復電，也透過近年推動配電系統強韌計畫，進行線路設備更新汰換、裸露設備被覆化等工作，並建置饋線自動化及開發故障指示器等科技設備，有效降低事故頻率與時間。

台電統計顯示，配電系統年度事故停電次數從2012年的2.1萬次，逐年減少至去年約9000次；每戶停電時間也從2012年的19.05分鐘，至2020年，平均每年每戶停電15.93分鐘、降低16%。

台電強調，無論每戶停電次數或時間，近3年都逐年降低；台電呈現真實數據供外界檢視，如果獲致改善成果，台電將繼續努力精進，反之也會檢討改進。

台電表示，電力系統結構複雜，光是配電系統就包含40萬公里線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子等設備，必須正常運作才能將電力順利送達用戶家中。

此外，配電系統事故原因約有6成是外力、天災及用戶因素引起，包含鳥獸、樹木碰觸等。

對於外界認為台電將停電「甩鍋」給野生動物，台電強調，只有徹底分析事故主因加以改善，才能治本，因此積極推動線路設備被覆計畫，並加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網等作為，盡力減少鳥獸對配電系統的影響。（編輯：郭無患）1110510