國旅券使用率破7成 加碼獎項中獎名單出爐

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（中央社記者余曉涵台北10日電）交通部觀光局長張錫聰表示，國旅券使用率為72.46%，帶動348萬人消費，觀光局加碼提供的抽獎獎項今天抽出，將會公布在台灣好樂園網站及國旅券網站上。

觀光局今天舉行「台灣好樂園百萬現金與國旅券抽獎儀式暨特色團遊方案記者會」，現場抽出26項得獎名單，獎項包含鳴日號行程、Gogoro電動機車等，民眾可到台灣好樂園網站及國旅券網站查詢是否有中獎。

搭配振興五倍券，觀光局推出240萬份國旅券，張錫聰今天在記者會中表示，COVID-19（2019冠狀病坊疾病）疫情開始後，除了傳統的淡旺季，旅遊業者也多了因疫情變化的淡旺季，但台灣是少數在疫情期間還可以經營國旅市場的國家，國旅券的推出帶動不少民眾出遊。

張錫聰表示，國旅券總計有238萬人領券，有將近173萬多張使用，使用率72.46％，帶動將近348萬人出門旅遊消費，其中光主題樂園部分，就帶動179幾萬人入場，金額高達新台幣80多億元。

張錫聰指出，疫情讓不少民眾在國內旅遊，有正反面的意見反應，不僅讓許多人發現台灣越來越好玩，也提出不少改善意見，讓管理景區單位、業界等檢討改善。

除了加碼抽獎，張錫聰表示，後續業者還會持續提供優惠給民眾和消費者，讓民眾可以趁著這個季節享用旅遊活動，未來透過各種防疫措施的變動，將會邁向新的生活，觀光旅遊也將建立旅遊新常態。

張錫聰會後接受媒體聯訪時表示，國旅券剩餘經費會轉作特色團遊，希望透過旅行業的包裝景點、住宿跟遊樂園的行程來帶動，目前2400多家旅行業者有參與意願。

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至於未來是否會再有國旅補助，張錫聰回應，交通部長王國材會持續爭取，適當必要的話會再推出，也會針對這幾波的補助來精進檢討，尤其近幾年有新行程開發，例如因應疫情變化的旅遊行程等，鼓勵旅遊業者執行。

張錫聰強調，有沒有機會推出國旅補助，要看有沒有爭取到，但也要看適當時機與旅遊淡旺季的狀況，只要民眾旅遊意願提升，就不需要補助，但若還需要市場刺激反應，就會推出。（編輯：陳清芳）1110510