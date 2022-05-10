黃珊珊：希望中央可以多配發實名制快篩

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）疫情升溫，台北市採購快篩速度與金額受議員關注，市府今天強調，去年5月就率先全台在萬華剝皮寮篩檢站採用快篩，且快篩到今年4月前都不是必需品，呼籲把心思放在防疫。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，副市長黃珊珊表示，外界對於市府採購快篩仍有疑慮，重申今年1月18日到5月16日共採購201萬4677劑、新台幣1.93億元的快篩。

黃珊珊指出，其中包含教育局下訂的100萬劑、衛生局下訂84萬劑、消防局下訂10萬劑等，都是有特殊狀況而緊急採購，尤其是學校、長照機構等出現確診者就要匡列非常多人居家隔離，但中央來不及配發快篩，所以教育局、衛生局才動用災準金採購。

黃珊珊進一步指出，去年衛生局就已經下訂17萬4750劑快篩，且今年仍在陸續出貨，是因為台北市去年5月在中央尚未採用快篩之前，就已率先在萬華剝皮寮設站，替民眾採檢，加速找出感染者。

黃珊珊說明，去年7月後，台北市成立7家公費PCR篩檢站，量能穩定且24小時內就會有結果，所以將PCR當作檢測的指標，沒人把快篩當成檢測工具，直到今年4月，中央宣布調整居家隔離及居家檢疫措施，快篩需求才大增。

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黃珊珊強調，因為PCR量能充足，快篩在今年4月之前都不是必需品，沒有大量需求，且中央目前僅提供居家隔離、居家檢疫者的快篩，各機關、學校或防疫人員若有緊急需求，得自行採購，非常辛苦，希望不要再打混戰模糊焦點，而是把心思放在防疫工作上。

黃珊珊呼籲，現在實名制快篩不僅限量還要排隊，一般藥妝店、超商賣的快篩則價差很大，希望中央可以多配發實名制快篩，讓民眾能盡早取得。（編輯：張銘坤）1110510

（台北市政府提供）